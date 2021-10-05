У тернопільському музеї діє унікальна експозиція

Щорічно у жовтні відзначають Всесвітній день захисту тварин, запроваджений 1925-го року німецьким письменником і зоозахисником Генріхом Цімерманом. Його ідею підтримали кілька європейських країн (Німеччина, Швейцарія, Чехословаччина, Австрія). У травні 1931-го на міжнародному конгресі прихильників руху офіційно затвердили 4 жовтня Всесвітнім днем тварин. З того часу все більше країн підтримують діяльність руху масовими заходами, спрямованими на захист тварин.

Багато проблем можна уникнути або попередити завдяки обізнаності населення з тими факторами ризику, що чекають людство при повному зникненні цілого ряду видів дикої фауни, які є найбільш вразливими. Тож мета проведення свята — підвищення інформованості населення про небезпеку, яка нависла над тваринним світом та які наслідки це несе для людства. Беручи до уваги дослідження Всесвітнього фонду дикої природи популяція тварин у лісах планети за останні 50 років скоротилася більш ніж на половину. Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо і в Україні. Ще в минулому столітті звичні нам види фауни майже зникли або зустрічаються спорадично. Тож Червона книга України щорічно доповнюється все новими сторінками, і, мабуть, безповоротно.

Не винятком є і фауна Тернопільщини, адже чимало видів дикої фауни знаходиться на межі зникнення. Види, які були звичними ще 50 років тому — зараз ви можете споглядати лише на картинках, або відвідавши краєзнавчий музей.

В одній з вітрин експозиції відділу природи представлено опудала тварин дикої фауни, які у звичній природі ми не зустрінемо: – дрохва, яка ще у 1960-их роках зустрічалась на Кременеччині;

– кіт лісовий, який водиться в Карпатському регіоні. Проте, у 2019-му був зафіксований у заповіднику «Медобори»;

– пугач — дуже рідкісний гніздовий птах;

– лелека чорний, журавель сірий, беркут, турухтани, орлан білохвіст та ін., яких можна зустріти лише під час міграцій. «Якщо біорізноманіття фауни буде зменшуватись такими темпами, то якими будуть наші ліси, луки, водойми?… Ми зобов’язані гуманніше ставитись до природи, берегти кожну комашку, допомогти пораненому птаху, не засмічувати місця масового відпочинку. Це найменше, що ми можемо зробити. Слід пам’ятати, що кожна тварина, як і людина, виконує свою функцію. І якщо вона зникає, то порушується робота цілого механізму», — зазначає завідувачка відділу природи ТОКМ Антоніна Баран.