У Тернопільському центрі профілактики хвороб можна здати тест на антитіла після COVID-вакцинації

Відтепер у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб можна здати тест на антитіла після COVID-вакцинації

Про це повідомив Юрій Дементьєв, в.о. генерального директора ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

– У ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» закуплено дві тест-системи імуноферментні для кількісного виявлення IgG до Spike-антигену коронавірусу SARS-COV-2 на 96 досліджень кожна – повідомив він.

Це наразі перша партія систем для проведення ІФА-тестування для визначення імунітету до SARS-CoV-2 після вакцинації.

Втім, за словами Юрія Григоровича, планується придбання таких систем і надалі.

Антитіла до SARS -CoV-2 виявляються у понад 90% пацієнтів через два тижні після появи симптомів або вакцинації.

Цей аналіз забезпечує якісні та кількісні результати щодо наявності антитіл до так званого рецептор-зв’язуючого домену SARS-CoV-2 (RBD). І вакцина, і активна інфекція можуть стимулювати антитіла проти цього домену.

До слова, кількісне дослідження дозволяє оцінити не тільки наявність або відсутність антитіл до S-білку SARS-CoV-2, а й також визначити їх рівень, що дає можливість оцінити напруженість імунітету і динаміку зростання антитіл.

За словами Марії Павельєвої, завідуючої відділом імунопрофілактики ДУ «ТОЦКПХ МОЗ України», усі вакцини, які дозволені до використання в Україні, і вакцина Comirnaty, і AstraZeneca, і Moderna, і CoronaVac, мають високу імуногенність.

«У людини, яка щеплюється від COVID-19, у будь-якому випадку завжди формується імунну відповідь – зазначила Марія Миколаївна. – Тоді, коли вона бажає дізнатися, який рівень антитіл після вакцинації, можна підтвердити результати шляхом ІФА-тестування для визначення імунітету до SARS-CoV-2 після вакцинації».

Додамо, що вакцинація тих, хто перехворів, дозволяє збільшити в рази рівень антитіл. Відтак, збільшується і рівень захисту, Про це йдеться в імунології як вторинна імунна відповідь.

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Довідково Антитіла IgG до Spike-білку коронавірусу SARS-CoV-2 – виявляються у понад 90% пацієнтів через два тижні після появи симптомів захворювання або вакцинації (введення першої дози вакцини). Визначення цих антитіл дозволяє оцінити імунітет до вірусу. Антитіла IgG до спайкового білку мають нейтралізуючі властивості і перешкоджають зв’язуванню вірусу з клітинами людини, тим самим забезпечуючи важливу роль у розвитку захисної імунної відповіді на вірус COVID-19. До складу більшості вакцин, які зараз застосовуються в світі, входить S-білок чи його окремі домени, або мРНК, що забезпечує їх синтез в організмі. Кількісне визначення рівня IgG до S антигену SARS-CoV-2 дозволяє оцінити напруженість захисного гуморального імунітету і динаміку рівня даних імуноглобулінів, що особливо важливо для визначення ефективності проведення вакцинації.