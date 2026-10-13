Учні тернопільської школи №29 привезли корм для 150 собак у притулку

Учні 2-Д класу Тернопільської школи №29 разом із класною керівницею Вікторією Пенцак відвідали центр тимчасового утримання безпритульних тварин у селі Дичків. Школярі привезли корм і ласощі для собак у межах соціального проєкту «Дай лапу».

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

До благодійної ініціативи долучилися також учні середніх і старших класів. Протягом тижня вони збирали сухий і вологий корм та корисні ласощі для чотирилапих.

9 жовтня працівники центру провели для дітей пізнавальну екскурсію. Нині у притулку перебувають близько 150 собак, багато з яких евакуювали із зони бойових дій.

Тварини потребують корму, ліків, підстилок, а притулок — будівельних матеріалів для облаштування вольєрів.

У школі зазначають, що поїздка стала для дітей уроком милосердя, співчуття та відповідальності. Школярі планують і надалі допомагати тваринам, які цього потребують.