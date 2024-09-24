У Тернополі 26 – 27 вересня відбудеться Бібліофест-XIV «З книгою до Перемоги»

26-27 вересня у Тернополі відбудеться традиційний фестиваль «Бібліофест», який щороку проводять до Всеукраїнського дня бібліотек. Цьогорічний захід проходитиме вже 14-ий раз поспіль під гаслом «З книгою до Перемоги!».

Цього року вперше до фестивалю приєднаються учасники культурно-мистецького проєкту «Книжкова толока» – відомі українські письменники та видавці, які привезуть до нашого міста свої найсвіжіші літературні здобутки.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться о 12:00 год на Театральному майдані міста. Впродовж дня там діятиме ціле наметове містечко, де тернополяни матимуть нагоду придбати книжкові новинки від видавництв «Піраміда», «Аверс», видавництва «Старого Лева (місто Львів), «Джура» і «Богдан» (місто Тернопіль), взяти автограф у таких відомих авторів, як Василь Габор, Анастасія Нікуліна, Микола Зубков, Ольга Вовк, Любов Відута, Марія Чумарна та багатьох інших.

На фестивалі всі бібліотеки централізованої бібліотечної системи міста представлять свої «візитівки», а також буде виставка унікальних артбуків, створених нашими бібліотекарями. Для дітей пройдуть майстер-класи, де вони зможуть виготовити листівки для воїнів, патріотичні браслети з стрічок, бісеру та шнурків, м’які іграшки, ляльки-мотанки для військових, а також екопідставки в техніці «декупаж».

У літературно-музичному просторі зі сцени, яка буде облаштована на Театральному майдані, лунатимуть вірші у авторському виконанні Івана Гентоша, Любові Пікас, Оксани Весни, Ірини Білінської та інших іменитих та цікавих гостей дійства.

Разом із тим, різноманітні заходи – зустрічі, презентації, круглі столи – відбуватимуться впродовж дня у приміщеннях Українського дому, Центральної міської бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дітей «Літературне Тернопілля».

У межах заходу також буде організовано збір коштів на потреби ЗСУ та проведено акцію зі збору книг для військових, які перебувають на лікуванні в Тернополі.

Цікаві та різноманітні дійства – літературні імпрези, зустрічі та презентації – для дітей та дорослих, продовжаться і наступного дня, 27 вересня, у бібліотеках міста.

Організатори фестивалю БІБЛІОФЕСТ-XIV: Тернопільська міська рада, управління культури і мистецтв, Тернопільська міська централізована бібліотечна система.