У Тернополі безкоштовно дають в користування інвалідні візки, ходунки тощо

Впродовж кількох років в Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) діє пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації (інвалідних візків, ходунків, тощо).

Мало забезпечені громадяни, люди з інвалідністю, пенсіонери міста Тернопіль, мають можливість БЕЗКОШТОВНО отримати засоби в тимчасове користування на 1 рік (при необхідності можна продовжити).

Для отримання потрібно такі документи: заява, договір (які заповнюються на місці), паспорт , індефікаційний код (оригінал, копія)

Та оригінали особистих документів довіреної особи.

Хто має потребу, не зволікайте!

Наша адреса: Лисенка, 8.

Детальна інформація за тел. 22-02-62

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