Які квіти не варто купувати тернополянам

Юрій Захарчук підготував невеличкий фотолікбез, які квіти не варто купувати на 8 березня, якщо тільки вони не ростуть в горщику.

Чому не варто?

а) Вони зникають. Щороку їх популяції зменшуються. У вас все менше і менше можливостей поїхати в березневий ліс і побачити весняне цвітіння, а не голі дерева та опале листя.

б) Купуючи в продавців недорогі букетики весноцвітів по принципу: їх уже зірвали, то навіщо добру пропадати? – ви лише підтримуєте цей попит.

в) Шкода от ту бабусю, яка намагається вижити, продаючи букети з дикоросів. По-перше, щоб тих дикоросів назбирати в кількості для продажу – треба облазити велику площу. Ви вірите, що 80-річна бабуся облазить гектар лісу в заповідній зоні, а потім це все ще й доволоче до вашого міста?

г) Тут ми плавно переходимо до того, що продаж весноцвітів – чималенький тіньовий і дуже прибутковий бізнес, з кінцевою ланкою продавець-покупець. Це такий самий бізнес, що базується на нищенні природи, як і копання бурштину, рубка лісу, будівництво на заповідних територіях.

д) Не вірте, що то “з городу” (дивіться примітку до крокусів). Для того, щоб продавати таку кулькість підсніжників (торбами!) треба мати площу мало не як під картоплю, зайняту весноцвітами. Ви в це повірите?