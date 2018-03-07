Новини Тернополя 

Які квіти не варто купувати тернополянам

Irena 28 Views Прокоментуй!
Підсніжник. Популяції підсніжника доволі численні і стійко опираються нещадному впливу людини, але цю битву вони програють.

Юрій Захарчук підготував невеличкий фотолікбез, які квіти не варто купувати на 8 березня, якщо тільки вони не ростуть в горщику. 

Чому не варто?
а) Вони зникають. Щороку їх популяції зменшуються. У вас все менше і менше можливостей поїхати в березневий ліс і побачити весняне цвітіння, а не голі дерева та опале листя.
б) Купуючи в продавців недорогі букетики весноцвітів по принципу: їх уже зірвали, то навіщо добру пропадати? – ви лише підтримуєте цей попит.
в) Шкода от ту бабусю, яка намагається вижити, продаючи букети з дикоросів. По-перше, щоб тих дикоросів назбирати в кількості для продажу – треба облазити велику площу. Ви вірите, що 80-річна бабуся облазить гектар лісу в заповідній зоні, а потім це все ще й доволоче до вашого міста?
г) Тут ми плавно переходимо до того, що продаж весноцвітів – чималенький тіньовий і дуже прибутковий бізнес, з кінцевою ланкою продавець-покупець. Це такий самий бізнес, що базується на нищенні природи, як і копання бурштину, рубка лісу, будівництво на заповідних територіях.
д) Не вірте, що то “з городу” (дивіться примітку до крокусів). Для того, щоб продавати таку кулькість підсніжників (торбами!) треба мати площу мало не як під картоплю, зайняту весноцвітами. Ви в це повірите?

Крокус Гейфеля, справжня перлина Карпат. Подеколи зустрічаються білі форми. Предмет нещадного нищення браконьєрами, які прагнуть заробити зараз, не думаючи про потім. Втім, якщо вам дуже подобаються крокуси – купуєте вигоночні крокуси в горщичках, в таких горшках є не лише фіолетовий, а й білий, жовтий кольори, двоколірні та смугасті квіти, що значно красивіше і триваліше.
Крокус Гейфеля, справжня перлина Карпат. Подеколи зустрічаються білі форми. Предмет нещадного нищення браконьєрами, які прагнуть заробити зараз, не думаючи про потім. Втім, якщо вам дуже подобаються крокуси – купуєте вигоночні крокуси в горщичках, в таких горшках є не лише фіолетовий, а й білий, жовтий кольори, двоколірні та смугасті квіти, що значно красивіше і триваліше.
Проліска дволиста. В момент цвітіння проліски в лісах неначе стеляться зірчасті осколки неба. Зникає через зривання на букети.
Цикламен Кузнєцова, кримська перлина, надзвичайно важливий вид не лише для Криму, а й для всієї України. Зникає через варварське виривання на букети, яких везуть навіть до Москви.

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