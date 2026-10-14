У Тернополі через аварійні роботи до вечора не буде газу в мікрорайоні «Канада»

У Тернополі тривають аварійні роботи на газопроводі на проспекті Злуки біля зупинки «Універсам». Через це до 19:00 припинили газопостачання в мікрорайоні «Канада» та за низкою адрес.

Про це повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Без газу тимчасово залишилися будинки за адресами:

вул. Довженка, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 (новобудови);

вул. Галицька, 29б;

вул. Спортивна, 2;

весь мікрорайон «Канада»;

житлові будинки на території «Зеленбуду».

Газопостачання обмежили на час проведення аварійних робіт.