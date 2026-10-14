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Новини Тернополя 

У Тернополі через аварійні роботи до вечора не буде газу в мікрорайоні «Канада»

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У Тернополі тривають аварійні роботи на газопроводі на проспекті Злуки біля зупинки «Універсам». Через це до 19:00 припинили газопостачання в мікрорайоні «Канада» та за низкою адрес.

Про це повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Без газу тимчасово залишилися будинки за адресами:

  • вул. Довженка, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 (новобудови);

  • вул. Галицька, 29б;

  • вул. Спортивна, 2;

  • весь мікрорайон «Канада»;

  • житлові будинки на території «Зеленбуду».

Газопостачання обмежили на час проведення аварійних робіт.

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