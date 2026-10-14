На «Сонячному» в Тернополі демонтують 68 поштоматів і водоматів: перелік адрес

У Тернополі на масиві «Сонячний» демонтують 68 поштоматів та автоматів із розливу питної води, встановлених на комунальних земельних ділянках без необхідних дозвільних документів. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Як повідомили в Тернопільській міській раді, демонтаж проведе робоча група протягом 20 днів із дня ухвалення рішення. У цей період власники можуть самостійно прибрати свої конструкції.

Після демонтажу підприємці зможуть легалізувати розміщення поштоматів і водоматів через відкритий конкурентний відбір у системі Prozorro. Місця для встановлення об’єктів визначатимуть за результатами відбору та після оформлення необхідних документів.

У міськраді пояснюють, що це має впорядкувати розміщення конструкцій, забезпечити рівні умови для підприємців і запобігти їх хаотичному встановленню.

Раніше демонтаж поштоматів і водоматів для подальшого впорядкування їх розміщення провели в мікрорайоні «Дружба». Аналогічні роботи планують і в інших мікрорайонах Тернополя.

Де демонтують поштомати та водомати на «Сонячному»

До переліку включили об’єкти на вулицях Мирона Тарнавського, Патріарха Любомира Гузара, Богдана Лепкого, Захисників України, Київській, Братів Бойчуків, 15 Квітня, Володимира Великого, Текстильній, Леся Курбаса, Овочевій, Василя Симоненка, Полковника Морозенка, а також на проспекті Злуки.

Повний перелік адрес оприлюднений у додатку до рішення виконавчого комітету.

Зокрема, демонтаж передбачений за такими адресами:

Вулиця Мирона Тарнавського: 1, 2, 2А, 5, 8, 18.

1, 2, 2А, 5, 8, 18. Вулиця Патріарха Любомира Гузара: 1, 2, 8, 10, 19, а також біля магазинів «Фреш», «СІМІ» та «Норма».

1, 2, 8, 10, 19, а також біля магазинів «Фреш», «СІМІ» та «Норма». Вулиця Богдана Лепкого: 2Б, 6, 7, 14, а також біля магазину «Фрукти».

2Б, 6, 7, 14, а також біля магазину «Фрукти». Вулиця Київська: 1, 2, 7, 8А, 9Г, 10, 11, 12, 16, 18, а також біля супермаркету «Продлюкс» і зупинки громадського транспорту «15 Квітня».

1, 2, 7, 8А, 9Г, 10, 11, 12, 16, 18, а також біля супермаркету «Продлюкс» і зупинки громадського транспорту «15 Квітня». Вулиця Братів Бойчуків: 3А, 7, а також біля магазинів «Подільський Фермер» і «Креденс».

3А, 7, а також біля магазинів «Подільський Фермер» і «Креденс». Вулиця 15 Квітня: 2, 6, 7, а також біля торгового центру «Мандарин» і навпроти «Сільпо».

2, 6, 7, а також біля торгового центру «Мандарин» і навпроти «Сільпо». Проспект Злуки: 43, 45Б, 47А, 47В, 55, а також біля зупинки громадського транспорту поблизу кінотеатру «Довженка» та магазину «АТБ».

43, 45Б, 47А, 47В, 55, а також біля зупинки громадського транспорту поблизу кінотеатру «Довженка» та магазину «АТБ». Вулиця Володимира Великого: 1Б, 9А.

1Б, 9А. Вулиця Текстильна: 18.

18. Вулиця Леся Курбаса: 6, 6Б, а також біля зупинки громадського транспорту на вулиці Морозенка.

6, 6Б, а також біля зупинки громадського транспорту на вулиці Морозенка. Вулиця Овочева: 9.

9. Вулиця Василя Симоненка: 3, 4, 6.

3, 4, 6. Вулиця Полковника Морозенка: 3.

3. Вулиця Захисників України: 5.