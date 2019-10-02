У Тернополі через дії Зеленського терміново збирається обласна рада

Сьогодні у Тернополі під Білим Домом було гаряче. Активісти “Правого сектору” та ветерани АТО влаштували акцію у зв’язку з останніми подіями в країні, а саме підписанням Формули Штайнмаєра та вимагали позачергове скликання сесії обласної ради. За їх словами, формули Штайнмаєра, є по суті є плюдруванням національної пам‘яті, честі та гідності усіх людей, які працювали заради перемоги на російсько- украінському фронті.

Після зустрічі активістів з головою обласної ради Віктором Овчаруком, владою було прийняте рішення сьогодні, о 16 годині провести сесію.

Новина про те, що Україна погодилася на так звану “формулу Штайнмаєра” щодо виборів на окупованому Донбасі, спричинила справжній вибух в інформаційному полі.

І хоча президент Володимир Зеленський на екстренно скликаному брифінгу запевнив, що “виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути”, багато хто сприйняв цю новину, як капітуляцію України перед РФ, – пише Європейська правда.

Нагадуємо, що 26 вересня ветерани Добровольчого Українського Корпусу та побратимські ветеранські організації підписали і зареєстрували спільне звернення, в якому висунули чіткі вимоги, задля захисту України на геополітичному рівні, а саме:

🔹️Ініціювати засідання ради безпеки ООН з метою виконання зобов’язань Будапештського меморандуму країнами-підписантами на противагу переговорам в Нормандському форматі. 🔹️Відновити повний контроль Україною над усією лінією українсько-російського Державного кордону. 🔹️Протидіяти наданню Автономії будь-яким регіонам України, змінам законів про референдум та вибори, будь-яких ініціатив, що загрожують суверенітету України. 🔹️Припинити будь-які дипломатичні та економічні відносини з країною – агресором Росією. 🔹️Визнання добровольців на державному рівні.