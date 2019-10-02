Велика і водночас історична подія відбулася у житті громади у Гусятинському районі

Велика і водночас історична подія відбулася у житті громади с. Вигода Гусятинського р-н Тернопільської обл. Саме 22 вересня 2019 року, з нагоди завершення будівництва та відкриття церкви Зіслання Святого Духа, мешканці об’єднаної громади, навколишніх сіл, представники влади та духовенства взяли участь у першій урочистій Божественній Літургії в новому храмі, яку очолив преосвященний владика Димитрій Григорак. Єпископа урочисто зустрічали з хлібом та сіллю на знак поваги та гостинності найменші парафіяни громади. Отримавши благословення з уст владики, люди поспішили в храм. Тоді відбулося урочисте освячення святині та окроплення стін святою водою і благословення миром та процесійний обхід навколо нього.



Після Богослужіння владика привітав усіх зі святом, побажавши, щоб храм завжди був заповнений парафіянами, та щоб він був осередком єднання. Бо завдяки єдності та спільній праці церква була збудована.



Символічним є те, що саме в ці дні, тому дев’ять років (21 вересня 2010, на Різдво Богородиці) був освячений і наріжний камінь під будівництво нового храму. Наступного року заклали фундамент. Далі почалась праця парафіян, майстрів, жертводавців і небайдужих людей під керівництвом молодого священника отця доктора Руслана Корнята. Господня десниця допомогла звести стіни церкви.



Інколи здавалося, що праця марна, опускались руки перед усвідомленням проблем, які виникали в ході роботи, але з Божою поміччю проблеми вирішувались, знаходились меценати, підприємці, фермери які жертвували свої кошти, матеріали, техніку, час і робота продовжувалась.



З нагоди цієї урочистості владика Димитрій нагородив о. Руслана золотим хрестом з прикрасами, а активних парафіян та жертводавців – грамотами. Справ ще багато, але ми віримо, що церква стане окрасою села, осередком добра, злагоди, миру на багато поколінь.



З повагою та вдячністю

парафіяни села Вигода Копичинецького деканату

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