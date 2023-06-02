У Тернополі чоловік через 2000 грн може сісти на 8 років

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції 46-річному мешканцю міста. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

На лінію «102» надійшло звернення від продавця магазину. Жінка повідомила, що невідомий чоловік викрав ящик з тридцятьма жіночими колготами, які знаходилися в ящику поблизу прилавку. Завдані збитки вона оцінила в суму більше 2000 гривень.

В ході розшукових заходів працівники територіального підрозділу поліції встановили особу підозрюваного. Тернополянин у скоєному зізнався.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.