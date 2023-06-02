11:28 | 2.06.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік через 2000 грн може сісти на 8 років

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Грати, ізолятор

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції 46-річному мешканцю міста. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

На лінію «102» надійшло звернення від продавця магазину. Жінка повідомила, що невідомий чоловік викрав ящик з тридцятьма жіночими колготами, які знаходилися в ящику поблизу прилавку. Завдані збитки вона оцінила в суму більше 2000 гривень.

В ході розшукових заходів працівники територіального підрозділу поліції встановили особу підозрюваного. Тернополянин у скоєному зізнався.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *