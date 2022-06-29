12:30 | 29.06.2022
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На Тернопільщині зникла молода жінка

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Працівники Чортківського районного відділу поліції розшукують мешканку села Новосілка Веприк Наталію Мартинівну 1984 року народження.

23 червня жінка вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст 160 см., повної статури, волосся темнее.

Була одягнена в білу кепку, чорну куртку, червоно-чорну спідницю та темні туфлі.

Зникла хворіє психічними розладами.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Чорткові (03554) 2-12-45 або на лінію «102».

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