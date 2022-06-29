На Тернопільщині зникла молода жінка

Працівники Чортківського районного відділу поліції розшукують мешканку села Новосілка Веприк Наталію Мартинівну 1984 року народження.

23 червня жінка вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст 160 см., повної статури, волосся темнее.

Була одягнена в білу кепку, чорну куртку, червоно-чорну спідницю та темні туфлі.

Зникла хворіє психічними розладами.

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