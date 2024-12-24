У Тернополі горіла котельня

24 грудня о 11:05 тернопільські рятувальники отримали виклик про пожежу в приміщенні котельні на вулиці Симоненка, 6. Займання виникло у котельні, що належить місцевому підприємцю, охопивши площу близько 20 м². Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

🚒 Бійці ДСНС швидко прибули на місце події та вже о 11:37 повністю ліквідували пожежу. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню та врятувати будівлю.

💪 Ця ситуація вкотре нагадує про важливість правил безпеки під час використання опалювального обладнання!

❗️ Закликаємо усіх дотримуватись пожежної безпеки, особливо в зимовий період:

• Регулярно перевіряйте справність котельного обладнання.

• Уникайте використання несправних пристроїв.

• Своєчасно очищуйте димоходи.

💛 Бережіть себе та своє майно! Рятувальники завжди готові прийти на допомогу.

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