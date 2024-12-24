У Тернополі горіла котельня
24 грудня о 11:05 тернопільські рятувальники отримали виклик про пожежу в приміщенні котельні на вулиці Симоненка, 6. Займання виникло у котельні, що належить місцевому підприємцю, охопивши площу близько 20 м². Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
🚒 Бійці ДСНС швидко прибули на місце події та вже о 11:37 повністю ліквідували пожежу. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню та врятувати будівлю.
💪 Ця ситуація вкотре нагадує про важливість правил безпеки під час використання опалювального обладнання!
❗️ Закликаємо усіх дотримуватись пожежної безпеки, особливо в зимовий період:
• Регулярно перевіряйте справність котельного обладнання.
• Уникайте використання несправних пристроїв.
• Своєчасно очищуйте димоходи.
💛 Бережіть себе та своє майно! Рятувальники завжди готові прийти на допомогу.