З 1 січня у Тернополі збільшиться вартість води для всіх споживачів, окрім населення

⚡️Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові тарифи для споживачів КП «Тернопільводоканал», повідомляють у підприємстві.

📌Відтак з 1 січня 2025 року 1 куб. м. води і стоків (з ПДВ) для всіх груп споживачів (крім населення) становитиме 65,364 грн.

🔻Для населення накладена заборона застосування нового тарифу.

🔵Для населення наразі залишаються чинними тарифи за централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Споживачі платять 36,7 гривень за кубометр води і стоків.

❌Водночас слід відзначити, що у цих умовах для підприємства не передбачений механізм компенсації різниці у тарифах.