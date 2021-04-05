В умовах пандемії надзвичайно важливо вчасно виявити коронавірусну інфекцію, щоб припинити її поширення і розпочати лікування.

Основним і найефективнішим методом виявлення вірусу є тестування COVID-19.

Отже, Де у Тернополі можна пройти тест на COVID-19?

В Медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводять діагностику такими методами: експрес-тест, ІФА (імуноферментний аналіз) та ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція).

Експрес-тест – швидкий метод, який діє за принципом тест-смужок. Експрес-тест показує, є антитіла чи ні, але не може визначити їх кількість. Точність такого методу нижче, в порівнянні з іншими.

Для проведення ІФА призначені спеціальні планшети з лунками, куди вносять кров і стежать за реакцією. Аналіз виявляє не тільки наявність антитіл, але і їх кількість. Точність ІФА тесту більше 95%.

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) – метод, який дозволяє виявити присутність вірусу в організмі. На даний момент є найбільш достовірним. Точність у ПЛР – близько 99%. Для дослідження береться мазок з носа і ротоглотки. Результат визначають по наявності ДНК або РНК коронавіруса, тому вірус виявляється вже з дня зараження.

Який тест потрібно здати для виїзду за кордон

Завдяки високій ефективності ПЛР-діагностики, її використовують для виїзду за кордон та для звільнення від 2-х тижневої обсервації. За результатами дослідження видається довідка міжнародного зразка. В такому випадку ПЛР-тест потрібно провести за 3-4 дня до поїздки.

Як підготуватися до тесту на COVID-19

Діагностика експрес-тестом особливої підготовки не потребує.

Підготовка до тестування на коронавірус методом ПЛР передбачає такі обмеження:

не вживати напередодні спиртні напої;

не вживати їжу та напої за годину до обстеження;

не палити за 3 години до діагностики;

не чистити зуби та не жувати жуйку за 4 години до тестування.

Матеріал для ІФА діагностики береться натщесерце.

Коли будуть готові результати?

Результат ПЛР та ІФА буде готовий протягом 48 годин, а експрес-тест вже через 10 хвилин.



В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви можете швидко, безпечно і точно пройти тест на коронавірус.



Для попереднього запису телефонуйте за номером: (068) 752 52 52 або (0352) 52 52 52.







