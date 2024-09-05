У Тернополі грошову компенсацію за іпотечними кредитами тепер можуть отримати і поліцейські

Зміни спрямовані на розширення кола осіб, які можуть претендувати на отримання компенсації, зокрема, додано поліцейських підрозділів особливого призначення.

Нагадаємо, отримати відшкодування суми першого внеску по іпотечному кредиту можуть тернопільські службовці, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, отримали кредит на умовах програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» з метою придбання житла на території нашої громади та зареєстровані на території Тернопільської громади на дату затвердження Порядку.

Детальнішу інформацію можна отримати в управлінні соціальної політики – відділі по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями за адресою вул. Миколи Лисенка, 8.

Додамо, наразі послугою щодо відшкодування суми першого внеску за житло в рамках програми «єОселя» скористались вже 14 захисників.