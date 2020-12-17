У Тернополі хворим на COVID-19 немає можливості робити гемодіаліз. Цю процедуру людям із хворими нирками і в яких підтвердили коронавірус на сьогодні в області роблять лише в Бучачі. Про це повідомила начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Чоловік Валентини Цепенюк помер по дорозі в лікарню, коли його везли на гемодіаліз 24 листопада цього року.

Жінка каже, його лікували від COVID-19 у Тернополі. В Ігоря Цепенюка були хворі нирки, коронавірус ускладнив це захворювання і чоловікові знадобився гемодіаліз. Відколи інфікувався коронавірусом, йому двічі робили гемодіаліз. На процедуру возили до Бучача. Дорогу на третій гемодіаліз Ігор Цепенюк не пережив.

“Дуже тяжко йому було, я три рази зупиняла швидку, а потім медсестра сіла до нас в салон. Ми приїхали до гемодіалізного відділу в Бучачі і нам сказали там їхати до інфекційного, через годину ця ж швидка мала привезти його на гемодіаліз. Ми під’їжджаємо, тут медсестра знімає маску і каже мені кликати реаніматологів. Його дуже довго рятували”, – розповіла Ірина Цепенюк.

Від COVID-19 Ігоря Цепенюка лікували в Тернопільській районній лікарні. Медичний директор Роман Балабан розповів, чому хворого на коронавірус з нирковою недостатністю прийняли на лікування до цього медзакладу, а потім відправили до Бучача:

“Вже після госпіталізації у відділення було вияснено, що в нього були проблеми з нирками. Пацієнт був домовлений з Центром гемодіалізу, який розташований в місті Бучачі, про проведення даної процедури. Пацієнта швидка допомога без проблем завезла туди, назад, перша процедура була проведена, наступна – у суботу 19 листопада, після того пацієнту було запропоновано залишитися у відділенні, він відмовився і наполягав на повернення в місто Тернопіль в нашу лікарню, був доставлений до нас. Консультований професором і той також радив продовжити лікування в Бучачі, тому що показники по нирковій недостатності були погані”.

Начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко розповіла, чому в області гемодіаліз пацієнтам з коронавірусом роблять тільки в Бучачі:

“Обране гемодіалізне відділення Бучацької лікарні, тому що до неї прикріплені найменше хворих гемодіалізних і кількість машин відповідає тому, що вони можуть через добу робити. Це не проста справа, має бути інша бригада, одягатися, приміщення треба обробити. В Тернополі є відділення гемодіалізне, воно велике, прикріплено багато населення, яке потребує цих машин. І вони працюють в три зміни. Нема можливості зробити стоп і надавати хворим коронавірусом. Тому що не можуть поряд лежати. Є шість машин, гемодіалізні хворі лежать і їм надається ця процедура. Це якщо один коронавірусний хворий – то 5 машин будуть просто стояти. Нема такої можливості через таку кількість хворих”.

За словами Ярмоленко, на Тернопільщині є 199 хворих, які потребують гемодіалізу, – цю процедуру їм роблять в Тернопільській університетській лікарні. І є шестеро хворих на COVID-19, яким потрібен гемодіаліз. Їх лікують у Бучацькій районній лікарні.

Суспільне