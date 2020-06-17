В Україні карантин продовжений до 31 липня

Враховуючи зростання кількості захворювань на коронавірус Кабінет Міністрів продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня.

Про це, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми розглянемо запропонований Міністерством охорони здоров’я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація», – сказав Шмигаль.

Також Кабінет Міністрів ухвалить постанову про зміну графіків початку роботи в окремих сферах і галузях для того щоб розтягнути в часі пікові години, коли багато людей в один час рухаються на роботу і навантажують громадський транспорт.

«Окрім цього будуть чітко зафіксовані заборони, які діятимуть під час карантину», – зазначив прем’єр-міністр.