У Шумську засудили працівницю військкомату за хабар

Шумський районний суд виніс вирок головному спеціалісту командування місцевого районного військового комісаріату, матері двох малолітніх дітей, яка обіймала свою посаду майже 5 років.

Як було встановлено судом, обвинувачувана перебувала у товариських та службових стосунках із військовим комісаром Шумського районного військового комісаріату, який уповноважений видавати військовий квиток у зв`язку із зняттям з військового обліку за станом здоров`я, та у службових стосунках із лікарями військово-лікарської комісії Шумського військового комісаріату, до посадових обов`язків яких належить прийняття рішення щодо придатності чи непридатності громадян до проходження військової служби.

Одного дня місцева жителька під час зустрічі із обвинуваченою звернулась до неї з проханням роз`яснити порядок оформлення відстрочки її сину від призову у зв`язку із доглядом за бабою.

Працівниця військкомату сказала, що хлопцю необхідно з`явитися до районного комісаріату для проходження комісії, після чого буде вирішено питання про його придатність до військової служби.

Вже невдовзі вона сама зателефонувала на мобільний телефон матері призовника і повідомила, що може вирішити питання щодо визнання її сина непридатним до проходження строкової військової служби за станом здоров`я та видачі йому військового квитка із відміткою про непридатність. І попросила жінку приїхати на зустріч. А на ній повідомила, що послуга коштуватиме 1400 доларів США. Шумчанка погодилася і невдовзі привезла усю суму…

Військовий прокурор Олександр Федчишин у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання у виді штрафу у розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 гривень.

Суд дійшов висновку, що є всі підстави для затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами. Відтак суд визнав винною головного спеціаліста Шумського районного військового комісаріату у вчиненні кримінального правопорушення та призначив їй покарання у виді штрафу у розмірі 25 500 гривень, який вона повинна виплатити впродовж 6 місяців. Також з обвинуваченої стягнуть понад 6 тисяч витрат на різні експертизи.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.



