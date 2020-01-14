У Тернополі немає епідемії пневмонії. Офіційна інформація

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП ТА ГРВІ У ТЕРНОПОЛІ НИЖЧЕ ПОРОГОВИХ ПОКАЗНИКІВ. Про це повідомляють у міській раді

✔Показник становить лише 64,6% від орієнтовного розрахункового показника визначення низького рівня початку епідемії

✔Попри низький поріг захворювання, відмічається високий показник госпіталізації. ✔На сьогодні в стаціонарі знаходиться на лікуванні 36 хворих з пневмоніями. Вагомою причиною є те, що хворі потрапляли у стаціонар уже на 5-7, а іноді і на 10-ту добу після початку захворювання уже з ускладненнями. УВАГА❗ Тернопільські медики звертаються до тернополян з проханням не займатися самолікуванням та пройти вакцинацію, а сімейних лікарів – приходити додому до пацієнтів❗ ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ ✔З метою оперативного реагування на усі випадки в місті сформовано оперативний штаб, який вивчатиме потенційну загрозу поширення пневмонії, забезпечуватиме широке інформування населення про необхідність звертання до лікарів на ранніх стадіях хвороби. ✔Телефони зв’язку з оперативним штабом – 52-56-96, електронна пошта – voz_ta_mz@ukr.net.