14:27 | 14.01.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі немає епідемії пневмонії. Офіційна інформація

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СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП ТА ГРВІ У ТЕРНОПОЛІ НИЖЧЕ ПОРОГОВИХ ПОКАЗНИКІВ. Про це повідомляють у міській раді

Показник становить лише 64,6% від орієнтовного розрахункового показника визначення низького рівня початку епідемії

Попри низький поріг захворювання, відмічається високий показник госпіталізації.

На сьогодні в стаціонарі знаходиться на лікуванні 36 хворих з пневмоніями. Вагомою причиною є те, що хворі потрапляли у стаціонар уже на 5-7, а іноді і на 10-ту добу після початку захворювання уже з ускладненнями.

УВАГА Тернопільські медики звертаються до тернополян з проханням не займатися самолікуванням та пройти вакцинацію, а сімейних лікарів – приходити додому до пацієнтів

ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ

З метою оперативного реагування на усі випадки в місті сформовано оперативний штаб, який вивчатиме потенційну загрозу поширення пневмонії, забезпечуватиме широке інформування населення про необхідність звертання до лікарів на ранніх стадіях хвороби.

Телефони зв’язку з оперативним штабом – 52-56-96, електронна пошта – voz_ta_mz@ukr.net.

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