Трагічна історія сестер надихнула тернополян на створення різдвяної пісні (відео)

Виконавиця TANYA DOLYA презентувала “Різдвяну пісню”. Автором слів став тернополянин Андрій Костюк. В основу його твору лягли реальні події. Текст розповідає нам трагічну історію двох сестричок, які в ранньому дитинстві втратили своїх батьків. Однак навіть у моменти найтемнішого горя й біди, людське милосердя запалює вогні добра та умиротворення.

До слова, Андрія Костюк є одним із координаторів рекордної коляди в ТРЦ “Подоляни” два роки тому. А на День Незалежності, 24 серпня 2018 року, він став ініціатором масового виконанням синхронної молитви «Боже великий єдиний», яке об’єднало українців у різних країнах світу. Тернополяни також долучилися до цього синхронного виконання.

Слухайте “Різдвяну пісню” із щирою вірою у Різдвяні дива!