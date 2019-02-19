У Тернополі оголосили “полювання” на… бабусь

З метою посилення заходів нагляду щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з представниками муніципальної полії Тернополя провели оперативний виїзд на місця незаконного збуту червонокнижних рослин.

У результаті виїзду було зафіксовано факти незаконного продажу підсніжника білосніжного. Вдалося затримати двох порушників, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 88-1 КУпАП. Протоколи направлено на розгляд суду, а червонокнижні рослини конфісковано.

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