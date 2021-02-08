У Тернополі патрульні, медики та небайдужа жінка врятували чоловіка від обмороження

Сьогодні, 8 лютого, близько 5-ї години ранку, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гайовій, у снігу, лежить невідомий чоловік.

Оперативно прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили громадянина, який лежав поблизу дороги та перебував в стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, чоловік був з ознаками обмороження кінцівок (його руки почервоніли та мали припухлість від морозу). Інспектори одразу ж викликали швидку медичну допомогу. Як повідомили пізніше лікарі, чоловік 1978 р.н. отримав загальне перехолодження організму та обмороження обох кінцівок рук, його шпиталізували до лікувального закладу.

Патрульна поліція Тернопільської області нагадує громадянам: спиртні напої на холоді створюють лише ілюзію зігрівання, у той час, як організм переносить сильне переохолодження, а людина обмороження.

Бережіть себе та своїх близьких! І не залишайтесь осторонь тоді, коли можете когось врятувати.