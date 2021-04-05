У Тернополі пенсіонер розбещував дитину

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Петра С. на вирок Кременецького районного суду від 28 грудня 2020 року.

Як встановлено місцевим судом, у середині грудня 2019 року 62-річний Петро С. пригостив малолітню дитину солодощами та завів у садок, де вчинив щодо неї розпусні дії, але був помічений і втік із місця пригоди. Того ж дня пенсіонер був затриманий працівниками поліції.

Вироком суду першої інстанції Петра С. визнано винним за ч.2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) і засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки обіймати певні посади та займатись певною діяльністю.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник обвинуваченого подала апеляційну скаргу та просила вирок місцевого суду скасувати через недоведеність вини її підзахисного ьа відсутність складу злочину. Також вказала, що місцевим судом проігнорований поганий стан здоров’я Петра С. і необхідність стаціонарного лікування, відтак винесений вирок має ознаки катування.

Розглянувши матеріали кримінального провадження в межах апеляційної скарги, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду підтвердила кваліфікацію дій обвинуваченого та безпідставність доводів захисту стосовно відсутності доказів вини Петра С., але врахував його похилий вік, поганий стан здоров’я, те, що вперше притягується до кримінальної відповідальності, ряд інших обставин, і частково змінила вирок, призначивши покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Окрім того, оскільки Петро С. є пенсіонером і ніде не працює, немає підстав призначати йому додаткове покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

В решті вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Відповідно до ст. 27 КПК України, судові засідання проходили у закритому режимі.