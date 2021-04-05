Яка епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ у Тернопільській області
ЕПІДСИТУАЦІЯ ІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП ТА ГРВІ
Інформуємо про результати здійсненого нами епідеміологічного моніторингу за грипом та ГРВІ станом на 05.04.2021 року.
Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 588,3 випадки на 100 тисяч населення (за останні 7 днів захворіло 6091 особа), що в 2 рази перевищує рівень епідемічного порогу, та відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
На 2-х адміністративних територіях області (Гусятинський, Підгаєцький райони) показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 11-ти адмінтериторіях (Бережанський, Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський, Шумський райони) – вище середнього, на 3-х (Зборівський, Козівський, Підволочиський райони) – вище високого.
За останній тиждень (29.03.–04.04.2021р.) кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем на 2,4% (6091 випадок проти 6239). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 27,7% (1688 ос.), школярів – 54,5% від усіх захворілих дітей (920 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 11,3%, серед школярів – на 14,2%.
Госпіталізовано за звітний тиждень 434 особи, із них 28 дітей (6,5%). Кількість госпіталізованих знизилась на 1,1%.
Вакциновано в області 3740 осіб, що становить 0,36% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.
За кошти підприємств вакциновано – 485 осіб (13% від усіх проведених щеплень), за власні кошти – 2216 осіб (59,3%), за кошти місцевих бюджетів – 1039 особа (27,8%).