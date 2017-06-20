У Тернополі перекриють одну смугу дороги через обвал стіни

Зранку 19 червня під керівництвом міського голови Сергія Надала відбулася нарада за участю фахівців управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР, відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, проектантів та представників підрядних організацій щодо ліквідації аварійності підпірної стіни на Дружбі.

У процесі наради було розглянуто декілька варіантів ліквідації аварійності підпірної стіни на вулиці Миру, яка частково обвалилася у суботу, 17 червня. В процесі розгляду було прийняте рішення про тимчасове перекриття ділянки однієї смуги дорожнього руху (від вулиці Миру до вулиці Карпенка) на період виконання робіт з влаштуванням одностороннього руху по смузі від вулиці Карпенка до вулиці Миру. Громадський транспорт курсуватиме без змін.

Дещо зміниться маршрут автобусного маршруту №31, який курсує у напрямку з вулиці Миру до вулиці Карпенка, про що повідомимо додатково. Регулювання руху на час проведення робіт здійснюватимуть патрулі поліції. Роботи з ліквідації ділянки обвалу із подальшим ремонтом ділянки підпірної стіни у відповідності до проектно-кошторисної документації розпочнуться вже сьогодні.