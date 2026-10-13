У Тернополі поет Тарас Бурак презентував нову збірку «СамоКат»

У Тернопільській центральній міській бібліотеці поет, журналіст і блогер Тарас Бурак презентував нову поетичну збірку «СамоКат». На зустрічі автор спілкувався з учнями 11-х класів Тернопільської школи №10 та читав вірші, які обирали присутні.

Про це повідомили у Тернопільській центральній міській бібліотеці.

Як розповіла модераторка зустрічі, головна бібліотекарка Ольга Костюк, Тарас Бурак є автором кількох поетичних збірок: «Діалоги тіней», «Павутинні шляхи», «Останній написаний лист» і «Дорога».

Нова книжка «СамоКат» невелика за обсягом і побудована як розмова автора із самим собою. У ній поет порушує теми боротьби добра і зла, оптимізму й песимізму, свободи та неволі, вибору й бездіяльності.

Під час зустрічі школярі разом із директором школи №10 Андрієм Газилишиним говорили з автором про творчий процес, оформлення книжок та улюблених письменників. Тарас Бурак читав поезії зі збірки — сторінки для читання випадково обирали учасники заходу.

Автор пояснив, що «СамоКат» — це не лише назва транспортного засобу, а й метафора особистого руху вперед: кожна людина має самостійно зробити наступний крок і зробити його вчасно.

«Ця збірка — не лише про стосунки людини з іншою людиною, а й про стосунки з собою, своїми думками, минулим, надією, страхом і війною. Усе це відбувається в реальному житті, адже воно, незважаючи на тривоги війни, продовжується…», — розповів Тарас Бурак.

Гостями презентації також стали поетеса Олена Лайко та літературознавиця Тетяна Дігай. Остання відзначила творчий потенціал автора, який бере активну участь у діяльності Національної спілки письменників України.

Директор школи №10 Андрій Газилишин подякував поетові за участь у фестивалі «Читаємо в 10-й», який навчальний заклад проводить уже другий рік поспіль, і наголосив на важливості таких зустрічей для популяризації читання.

Окрім друкованих видань, Тарас Бурак поширює свою творчість в інтернеті. На YouTube-каналі Taras Burak він публікує авторські читання поезій.

Під час презентації автор подарував бібліотеці примірник нової збірки.