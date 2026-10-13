У Тернополі про повітряну тривогу повідомлятимуть чоловічим голосом, а про відбій — жіночим
У Тернополі змінюють спосіб сповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнал складатиметься зі звуку сирени «Увага всім» і голосового повідомлення про рівень загрози — жовтий або червоний. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
За його словами, про повітряну тривогу сповіщатиме чоловічий голос, а про відбій — жіночий.
Тривалість сигналу залежатиме від рівня загрози:
- Жовтий рівень — загроза ударних безпілотників. Сигнал триватиме 30 секунд.
- Червоний рівень — ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Сигнал триватиме одну хвилину.
Відбій повітряної тривоги оголошуватимуть голосовим повідомленням без звукового сигналу сирени.
Під час переходу на нову систему можливі тимчасові технічні збої.
У міській раді закликають мешканців під час повітряної тривоги за будь-якого рівня загрози обов’язково прямувати в укриття.