У Тернополі про повітряну тривогу повідомлятимуть чоловічим голосом, а про відбій — жіночим

У Тернополі змінюють спосіб сповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнал складатиметься зі звуку сирени «Увага всім» і голосового повідомлення про рівень загрози — жовтий або червоний. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, про повітряну тривогу сповіщатиме чоловічий голос, а про відбій — жіночий.

Тривалість сигналу залежатиме від рівня загрози:

Жовтий рівень — загроза ударних безпілотників. Сигнал триватиме 30 секунд.

— загроза ударних безпілотників. Сигнал триватиме 30 секунд. Червоний рівень — ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Сигнал триватиме одну хвилину.

Відбій повітряної тривоги оголошуватимуть голосовим повідомленням без звукового сигналу сирени.

Під час переходу на нову систему можливі тимчасові технічні збої.

У міській раді закликають мешканців під час повітряної тривоги за будь-якого рівня загрози обов’язково прямувати в укриття.