Як львівське сміття потрапляє на Тернопільщину

Чергову спробу вивантажити львівське сміття на території Тернопільської області зафіксовано на сміттєзвалищі м.Монастириська 04.05.2019р. Вантажний автомобіль типу «фура» з номерними знаками за львівською реєстрацією завантажений сміттям приїхав на місцеве сміттєзвалище о 6 годині ранку, проте не зміг розвернутися і застряг. Розвантажити автомобіль так і не вдалося.

Водія вантажівки затримали працівники Монастириського відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області та відібрали письмові пояснення. З пояснень встановлено, що завантажена у Львові фура прямувала на Тернопільщину за попередньою домовленістю з місцевим мешканцем Монастириська, який у телефонному режимі скеровував вантаж, зустрів його, супроводжував до місця видалення та організував відбуксирування вантажівки зі сміттєзвалища. Місцевий «махінатор» вочевидь планував непогано підзаробити, допомігши сусідам вирішувати сміттєве питання. Сам чоловік такі свідчення заперечує та виправдовується, що перебував на сміттєзвалищі у такий ранній час, щоб попереджати випадки самовільного видалення відходів на ньому, адже вболіває за екологічну ситуацію краю. Проте, наявні докази вказують не на користь «горе вболівальника».

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області за порушення вимог поводження з побутовими відходами водія притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 82 КУпАП та накладено максимальний штраф на суму 1700 грн.

Благо, що дану махінацію вдалося викрити і не допустити її реалізації. Та, як виявилося, серед нас є такі, що без вагань готові нажитися на наболілому для всіх питанні…

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