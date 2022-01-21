12:01 | 21.01.2022
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На Тернопільщині чоловік згорів заживо через сигарету

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Куріння в ліжку – попередня причина смерті чоловіка. 20 січня на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що на Чортківщині в будинку рятувальники виявили обгоріле тіло господаря. Потерпілий – місцевий мешканець, 1952 року народження.

Сусіди кажуть, що за життя він зловживав алкогольними напоями. Близько опівдня люди побачили, що з вікон йде дим і викликали пожежників. Коли рятувальники загасили пожежу, то в будинку на ліжку побачили тіло чоловіка.

Він, ймовірно, заснув з сигаретою. На тілі потерпілого експерт слідів насильницької смерті не виявив. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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