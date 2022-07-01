Під час розкопок у Залізцях знайшли речі, яким понад 400 років

Упродовж двох тижнів триватиме Залозецька археологічна експедиція музею спільно із ОАСУ. На базі експедиції проходять археологічну практику студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, наступного тижня приєднаються також студенти історичного факультету Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

“Дякуючи героям із ЗСУ, що боронять наше небо, ми поміж повітряними тривогами розпочали археологічні дослідження в історичному ареалі містечка Залізці. З першого дня досліджень кількість та різноманіття знахідок вражає!

Шлях артефакту із “глибини віків” на вітрину музею займає довгий і кропіткий процес! Від кількох місяців до кількох років, і навіть – десятиліть. Неодмінним елементом цього є археологічні експедиції, в процесі яких досліджуються культурні нашарування минулих епох і позосталі об’єкти. Саме зараз за результатами Залозецької археологічної експедиції збагачується археологічний фонд музею. Знахідки виявлені в ході досліджень миємо, клеїмо, описуємо, складаємо інвентарний опис. Деякі предмети чекає ще й реставрація і консервація, після чого вони займуть своє місце у музейній вітрині. Наразі маємо чудову підбірку люльок, монет, кахлю, посуд скляного і керамічного ХVII-ХVІІІ ст., що характеризують побут і культуру жителів давнього містечка Заложці!” – йдеться на сторінці Залозецького краєзнавчого музею.

Під час археологічних досліджень у Залізцях знайдено декілька фрагментів тканих, шкіряних і дерев’яних виробів XVII ст. Специфіка археологічних нашарувань Старих Залізців у тому, що у болотяних ґрунтах дуже добре зберігаються органічні предмети через відсутність кисню і високу концентрацію сірководню. І ці, на перший погляд, клаптики тканин є неймовірно цінною і рідкісною археологічною знахідкою. Сьогодні разом із науковим співробітником Одеського археологічного музею Оксаною Грицюта місцеві археологи досліджували один із зразків, а саме – фрагмент тканого полотна, виготовленого з овечої шерсті, якому вже майже 400 років.

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