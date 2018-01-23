У Тернополі присягу склали ще 20 патрульних поліцейських

У вівторок, 23 січня, прийняли присягу 20 нових патрульних поліцейських. Урочистості проходили на території Управління патрульної поліції в Тернопільській області. З цього моменту новобранці стали повноцінними поліцейськими і вже з вечора заступлять на вечірнє 12-годинне чергування, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

– Хочу привітати вас з сьогоднішнім днем і побажати вам з честю і гідністю нести звання поліцейського, бути вірними і служити українському народові, – сказав у вітальному слові начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

Також з вітальним словом до патрульних звернувся начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Новобранці урочисто присягнули охороняти закони держави, втілювати їх у життя, поважати честь та гідність людини, а також сумлінно нести службу