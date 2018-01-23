Якими здобутками у цьому році вже хизується Тернопільська ОДА

18 січня Німецько-Український фонд підписав меморандум про співробітництво з Тернопільською ОДА. Домовленість дозволить розпочати впровадження в регіоні Програми субсидування процентних ставок для місцевих малих та середніх підприємств (МСП), забезпечивши простий доступ бізнесу до кредитів.

Це вже третя угода про співпрацю, яку НУФ підписав з представниками обласної влади в Україні в рамках програми з підтримки фінансування інвестиційних проектів МСП за підтримки Уряду Німеччини та Європейського Союзу. Попередні заходи пройшли у Києві та Харкові минулого року.

«Ми маємо на меті поширення доступного кредитування для малих та середніх підприємств на всій території України, і 2018 рік розпочали активно — із підписання меморандуму про співробітництво з Тернопільською ОДА. Дуже раді бачити таку активну підтримку МСП з боку місцевої влади, адже це сприятиме припливу в регіон кредитних ресурсів — як НУФ, так і його банків-партнерів», — зазначив в.о. керівника НУФ Валерій Майборода.

НУФ планує залучати до співробітництва місцевих підприємців з різних областей і надалі. У квітні цього року пройде Другий Фінансовий Ярмарок для малого та середнього бізнесу, який додасть конкретики щодо подальших планах фонду.

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