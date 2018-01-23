У Тернополі за 7,6 млрд. грн. відкриють онкогематологічне відділення

23 січня, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Степанович Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Вікторович Овчарук та начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Григорович Богайчук оглянули приміщення педіатричної служби області, яка знаходиться на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, задля подальшої її реорганізації та відкриття онкогематологічного відділення на 20 ліжок, – повідомляє прес-служба Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Довідково:

Для відкриття і належного функціонування даного відділення необхідно провести ряд заходів, зокрема:

1) виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень для розміщення відділення на першому поверсі головного корпусу лікарні., відповідно до санітарних правил і режиму роботи , орієнтовна вартість документації 98000,00 грн.

Передпроектна документація на капітальний ремонт становить орієнтовно 2000000,00 грн.,

2) додатково ввести штатні посади (29,5 штатних одиниць) з фондом оплати праці в сумі 1500000,00 грн., а саме:

– завідувач відділення – 1,0;

– лікар онколог дитячий – 0,5;

– лікар гематолог дитячий – 1,0;

– лікар лаборант – 1,0;

– старша сестра медична – 1,0;

– сестра медична процедурного кабінету – 1,0;

– сестра медична палат інтенсивної полі хімії – 1,0;

– сестра медична палатна – 10,0;

– лаборант – 1,0;

– молодша медсестра палатна – 9,0;

– молодша медсестра буфетниця –2,0;

– сестра господиня – 1,0;

3) виділити кошти на придбання медикаментів, згідно розрахункової вартості одного ліжко дня в сумі 900000,00 грн.

4) виділити кошти на придбання продуктів харчування, згідно розрахункової вартості харчування на один ліжко день в сумі 300000,00 грн.

5) виділити кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, згідно табеля оснащення на підставі наказу МОЗ України від 31.12.2009 року № 1084 в сумі 2800000,00 грн., а саме: лабораторне обладнання та медичне обладнання для відділень гематології.

Загальна сума видатків складає 7598000,00 грн.