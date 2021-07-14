У Тернополі стартував прийом заяв для вступу до вищих навчальних закладів. Документи абітурієнти можуть подати в електронній та паперовій формі. Про це розповів заступник відповідального секретаря приймальної комісії одного з університетів Григорій Загричук.

За його словами, в кожному університеті є інформаційний центр, куди може звернутися вступник за консультацією щодо подачі документів. Кількість абітурієнтів, які подали заяви протягом першого дня вступної кампанії, в тернопільських вишах підрахують до 18 години.

Загалом прийом заяв на денну форму навчання за результатами ЗНО триватиме до 23 липня. Рейтингові списки вступників, котрі рекомендовані на державне замовлення, опублікують до 28 липня. У Тернополі є 4 університети.