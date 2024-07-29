Під час виконання бойового завдання загинув Степан Галібаш з Тернопільщини

Ще одна сумна звістка про загиблого українського героя надійшла сьогодні у наш край. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК.

Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації 25 липня 2024 року на території Харківській області загинув солдат ГАЛІБАШ Степан Васильович, 1968 року народження, житель села Кривче Борщівської територіальної громади.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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