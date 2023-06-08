Понад 450 нових робочих місць – результат реалізації проєктів учасників програми єРобота, які отримали мікрогранти на Тернопільщині

З моменту старту програми (у липні 2022 року) відкрили власну справу 43 фізичні особи; розширюють свій бізнес більше 160 діючих підприємців та 24 юридичні особи. До слова, серед переможців грантової програми є переселенці та релоковані підприємства.

Найбільш поширені види діяльності – торгівля, переробна промисловість, надання послуг у сферах харчування, освіти, краси, здоров’я, відпочинку, ІТ, будівництва та ремонту. Учасники програми будуть виготовляти вироби з дерева та текстилю, іграшки, армійські спальні мішки, напівфабрикати та дегідровану їжу для ЗСУ, м’ясні вироби; пекти хлібобулочну продукцію; займатимуться фермерством, садівництвом, квітникарством тощо. Завдяки мікрогрантам на Тернопільщині будуть кав’ярні, ресторани кухонь світу та України, будинок для людей похилого віку, кілька студій раннього розвитку дітей, клінінгові компанії, клініки ветмедицини, СТО та ін.