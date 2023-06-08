Понад 450 нових робочих місць – результат реалізації проєктів учасників програми єРобота, які отримали мікрогранти на Тернопільщині
У Тернопільській області зараз реалізується 224 успішних проєкти учасників програми єРобота, зокрема з отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Кожен з них отримав чи отримає грантову допомогу від 75 до 250 тис. грн на загальну суму майже 49 млн грн. Втілення цих проєктів дасть змогу створити понад 450 нових робочих місць.
З моменту старту програми (у липні 2022 року) відкрили власну справу 43 фізичні особи; розширюють свій бізнес більше 160 діючих підприємців та 24 юридичні особи. До слова, серед переможців грантової програми є переселенці та релоковані підприємства.
Найбільш поширені види діяльності – торгівля, переробна промисловість, надання послуг у сферах харчування, освіти, краси, здоров’я, відпочинку, ІТ, будівництва та ремонту. Учасники програми будуть виготовляти вироби з дерева та текстилю, іграшки, армійські спальні мішки, напівфабрикати та дегідровану їжу для ЗСУ, м’ясні вироби; пекти хлібобулочну продукцію; займатимуться фермерством, садівництвом, квітникарством тощо. Завдяки мікрогрантам на Тернопільщині будуть кав’ярні, ресторани кухонь світу та України, будинок для людей похилого віку, кілька студій раннього розвитку дітей, клінінгові компанії, клініки ветмедицини, СТО та ін.
Переможці попередніх періодів програми єРобота уже активно реалізовують свої бізнес-ідеї та прийняли на роботу понад 160 краян, у тому числі 13 переселенців. Понад 3 млн грн грантових коштів вже повернуто державі у вигляді обов’язкових податків та зборів.