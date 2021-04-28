У Тернополі трирічна дитина випила освіжувач повітря

Випадок стався у Тернополі 27 квітня. Медики виїжджали на допомогу.

Отже, о 11.45 бригада швидкої виїжджала на проспект Злуки, до 3-річного хлопчика.

“За словами мами, дитина випила невелику кількість освіжувача повітря, який залишився у флаконі…Після оперативно наданої медичної допомоги, промивання шлунку, хлопчика, із підозрою на отруєння хімічною речовиною, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню”, – повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини