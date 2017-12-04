У Тернополі ускладнений рух, фури буксують, а в Козівському районі загорівся піскорозкидач, – головний рятувальник області розповів про ситуацію на дорогах

Головний рятувальник Тернопільщини Віктор Маслей повідомляє про теперішню ситуацію на дорогах області. За його інформацією, у даний час ускладнений рух транспорту у м.Тернопіль (“горбатий міст”, вул. 15 квітня), у с. Біла (в напрямку перехрестя), с. Підгороднє Тернопільського р-ну, с. Кровінка Теребовлянського р-ну, с.Вигода Гусятинського р-ну, обїзна дорога м. Кременець. На дорогах працює техніка Служби автомобільних доріг. Підрозділи Управління державної служби з надзвичайних ситуацій надають допомогу водіями які потрапили у складні умови.

Детально: по вул. Микулинецькій у м.Тернополі від ДСНС працює автомобіль підвищеної прохідності Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління УРАЛ-КТЛ який здійснює буксирування фур на клеверному мості.

У с.Кровінка Теребовлянського району буксирування транспортних засобів здійснюється пожежним автомобілем 12 державної пожежно-рятувальної частини.

На об’їздній дорозі м. Кременець вантажний автомобіль, що перевозив технічний спирт з’їхав з дороги в обрив. Постраждалих немає. Є витік технічного спирту з цистерни. Підрозділами ДСНС здійснено заходи щодо недопущення загорання.

А у с.Плотича Козівського району вогнеборці погасили автомобіль МАН фірми «Авакс-Проф» (піскорозкидач), що обслуговував дорогу Бережани-Тернопіль.

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