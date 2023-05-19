На Тернопільщині чоловік намагався «присадити» неповнолітню на наркотики

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду матеріали кримінального провадження, розпочатого щодо 40-річного уродженця Кременеччини. Зловмисникові оголошено підозри за частиною 2 статті 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинене повторно та частиною 2 статті 315 (схиляння неповнолітньої особи до вживання психотропних речовин) Кримінального кодексу.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 40-річний чоловік, будучи неодноразово судимий за злочини, пов‘язані зі збутом наркотичних та психотропних речовин, вирішив діяти конспіративно, залучивши до злочинного бізнесу 17-річну знайому. Спочатку намовив її до вживання амфетаміну, переконуючи, що це не становить для неї небезпеки, а лише додасть енергії та веселого настрою. Відтак, сказав створити під вигаданим ім’ям карту клієнта компанії, що займається доставкою, і забирати замовлення.

«Роздрібною» торгівлею заборонених речовин 40-річний уродженець Кременеччини займався особисто. Проте ні кримінальний досвід, ні ретельна конспірація не допомогли. Зловмисника було викрито.

Під час обшуку, проведеного в орендованому підозрюваним гаражі, поліцейські вилучили 12 пакетиків з психотропною речовиною та ваги, з допомогою яких зловмисник фасував замовлення.

На час досудового розслідування зловмисника було взято під варту. Неповнолітня, яку досвідчений наркоторговець намагався зробити своєю постійною клієнткою, у кримінальному провадженні проходить як потерпіла