Безбар’єрна природа: нова туристична стежка з’явилася на Тернопільщині

07 липня 2025 року в Національному природному парку «Кременецькі гори» офіційно відкрили нову еколого-освітню стежку з елементами безбар’єрності. Участь у заході взяли голова Кременецької районної ради Світлана Кебалюк, перший заступник начальника Кременецької районної військової адміністрації Василь Хортик та заступник Кременецького міського голови Микола Матвіюк.

Створення стежки стало можливим завдяки підтримці Кременецької міської ради, зокрема фінансовому сприянню. Новий маршрут враховує потреби осіб з інвалідністю, батьків із дитячими візками та всіх, кому важлива зручність і безпека під час перебування в природному середовищі.

Цей простір стане важливою частиною екологічного виховання дітей і молоді, а також платформою для пізнавального туризму, шкільних екскурсій, родинного дозвілля та спостережень за природою. Уздовж маршруту облаштовано інформаційні стенди зі шрифтом Брайля, ігрову зону та місця для відпочинку. Усе це гармонійно інтегровано в природний ландшафт із мінімальним втручанням в екосистему.

Новий об’єкт у «Кременецьких горах» — це приклад якісного, сучасного й інклюзивного підходу до розвитку туристичної інфраструктури. Він робить природу доступною для кожного.