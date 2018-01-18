У Тернополі водій у наркотичному сп’янінні вчинив ДТП

Через власну неуважність 36-річний водій Opel Astra не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з Opel Omega.

Патрульні, які прибули на місце ДТП, спілкуючись з винуватцем аварії, помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. А саме їхню увагу привернула незвична блідіть обличчя водія та розширені зііниці. Поліціянти запропонували громадянину пройти огляд у медчиному закладі, однак він відмовився у присутності 2 свідків.

На водія патрульні склали два адміністративні протоколи: за ст.130 КУпАП – керування у стані сп’яніння та ст. 124 КУпАП – вчинення ДТП. Управління патрульної поліції Тернопільської області застерігає: водії, будьте уважні і обережні на дорозі! Пам’ятайте, наркотики і кермо несумісні!