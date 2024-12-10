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Вийшов на риболовлю і не повернувся, – на Тернопільщині зник Борис Соловей

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Увага. Поліцейські розшукують 57- річного жителя села Молотків Кременецького району.

Співробітники відділення №1 м.Ланівці встановлюють місцеперебування місцевого жителя Соловея Бориса Валерійовича.
Чоловік 8 грудня близько 15 години вийшов з дому на риболовлю і назад не повернувся.
🔴Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, коротко стрижений.
🔴 Був одягнений: синю куртку, темні спортивні штани та чорні резинові чоботи.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте на спецлінію 102❗️

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