Вийшов на риболовлю і не повернувся, – на Тернопільщині зник Борис Соловей

Увага. Поліцейські розшукують 57- річного жителя села Молотків Кременецького району.

Співробітники відділення №1 м.Ланівці встановлюють місцеперебування місцевого жителя Соловея Бориса Валерійовича.

Чоловік 8 грудня близько 15 години вийшов з дому на риболовлю і назад не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, коротко стрижений.

Був одягнений: синю куртку, темні спортивні штани та чорні резинові чоботи.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте на спецлінію 102