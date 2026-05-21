Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: на честь Василя Маційовського перейменували вулицю

У селі Чернелів-Руський на Тернопільщині вулицю перейменують на честь загиблого воїна Василя Маційовського.

У селі Чернелів-Руський Байковецької громади відбулися громадські слухання щодо перейменування вулиці Заводської на честь полеглого захисника України Василя Маційовського. Ініціативу одностайно підтримали мешканці села та родина воїна.

Пропозицію про перейменування подала сестра Героя Ганна Семчишин. Під час обговорення жителі громади наголошували, що це рішення є знаком вдячності та пошани до людини, яка віддала життя за Україну.

Як розповіла секретар Байковецької сільської ради Юлія Турчманович, до початку повномасштабного вторгнення Василь Маційовський проживав за кордоном, однак після 24 лютого 2022 року повернувся в Україну та добровільно став на захист держави.

Воїн служив на найгарячіших напрямках Донеччини. У службовій характеристиці командування відзначало його відданість, сумлінність та мужність.

30 червня 2023 року під час ворожого авіаудару поблизу Роздолівки на Бахмутському напрямку зв’язок із захисником обірвався. Згодом рішенням суду Василя Маційовського було оголошено померлим.

У громаді зазначають, що перейменування вулиці — це не лише зміна адреси, а спосіб зберегти пам’ять про Героя для майбутніх поколінь.

За результатами голосування учасники громадських слухань одноголосно підтримали перейменування. Відтепер вулиця Заводська носитиме ім’я Василя Маційовського.