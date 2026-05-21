На Тернопільщині зустріли військового Андрія Кузьмича, який повернувся з російського полону

У Шумській громаді з особливими емоціями та сльозами радості зустріли 32-річного військовослужбовця Андрія Кузьмича із села Стіжок, який повернувся додому після тривалого російського полону та реабілітації. Символічно, що зустріч захисника відбулася саме у День вишиванки.

Андрій Кузьмич на початку повномасштабного вторгнення повернувся з Польщі в Україну, аби стати на захист держави. У лютому 2024 року під час важких боїв військовий зник безвісти. Згодом стало відомо, що він перебуває у російському полоні.

Упродовж 26 місяців рідні захисника жили надією на його повернення. Мати військового Світлана Кузьмич брала участь у мирних акціях, зверталася до різних інстанцій та підтримувала зв’язок із родинами інших полонених захисників.

24 квітня 2026 року Андрія Кузьмича звільнили під час обміну полоненими. Після повернення додому військовий зняв своє фото з Алеї Надії у Шумську — місця, присвяченого військовослужбовцям, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

У громаді подякували захиснику за мужність, витримку та відданість Україні й побажали йому міцного здоров’я, відновлення та щасливих моментів поруч із рідними.