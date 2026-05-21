Без стрибків і виснаження: тренерка Марʼяна Іваніцька пояснила феномен Slow Fitness

У світі, де тренування часто асоціюються з виснаженням, швидкістю та постійним «виходом із зони комфорту», все більше людей шукають інший підхід — безпечний, усвідомлений і дбайливий до тіла. Саме таким напрямом став Slow Fitness — формат тренувань, який поєднує силу, контроль, мобільність і уважність до власного організму.

Тренерка Марʼяна Іваніцька, яка має медичну освіту, працює у цьому напрямі й переконана: ефективне тренування не обов’язково має бути виснажливим. Завдяки знанням анатомії та фізіології вона будує заняття так, щоб вони були не лише результативними, а й безпечними для людей з різним рівнем підготовки.

У розмові Марʼяна розповіла про особливості Slow Fitness, чому повільний темп може давати сильний результат, як навчитися “дружити” зі своїм тілом та чому усвідомлений рух сьогодні стає не просто трендом, а необхідністю.

• Розкажіть про вашу освіту та як ви прийшли у фітнес-індустрію?



Моя фахова освіта – молодший спеціаліст за спеціальністю «Лікувальна справа» кваліфікація — фельдшер. Знання анатомії, фізіології стали міцною базою для моєї роботи з людьми.

Інтерес до фітнесу почався з власних тренувань та бажання глибше розуміти, як безпечно й ефективно допомагати людям досягати своїх цілей. Згодом я пройшла декілька навчань у сфері фітнесу та почала працювати тренером.



• Як у вашій практиці з’явився Slow Fitness?



Slow Fitness з’явився у моїй практиці завдяки авторській методиці засновниці Get Fit, де я працюю. Цей підхід одразу мене зацікавив, адже він дозволяє безпечно та ефективно тренувати людей з різним рівнем підготовки та враховувати індивідуальні особливості організму. Це дуже близьке до мого професійного підходу.



• Як ви пояснюєте Slow Fitness людині, яка чує про нього вперше?



Це вид тренувань, у якому поєднані елементи пілатесу, фітнесу та стретчингу, а головний акцент зроблений на повільному, контрольованому русі, безпеці та усвідомленості. Але щоб по-справжньому зрозуміти — це варто просто спробувати.



• У чому головна ідея цього підходу?

Що і без інтенсивних занять можна досягнути чудового результату у вигляді здорового підтягнутого тіла, високого рівня енергії та гарного самопочуття!



• Чому повільний темп може бути ефективним для тіла?



Повільний темп ефективний для тіла, тому що дозволяє краще контролювати кожен рух і глибше включати м’язи в роботу.

Завдяки цьому зменшується ризик компенсацій і травм, покращується техніка, а навантаження стає більш якісним — тіло працює не «швидше», а «точніше».



• Чим Slow Fitness принципово відрізняється від звичайних тренувань?



Це ідеальні тренування для кожного. Вони підходять абсолютно усім! Контроль + сила = це супер комбо. Тут немає стрибків та інтенсивних тренувань, на відміну від звичайних фітнес занять.



• Для кого найкраще підходить Slow Fitness?



Slow Fitness підходить людям будь-якого віку та рівня підготовки. Особливо він корисний для тих, хто лише починає тренуватися, повертається після перерви або травм, а також має дискомфорт у спині чи суглобах.



• Чи є люди, яким цей формат не підходить або має обмеження?



Slow Fitness підходить більшості людей, адже навантаження можна адаптувати індивідуально. Звичайно, людям, які мають обмеження, краще проконсультуватися з лікарем перед початком тренувань.





• Як клієнти зазвичай реагують на такі тренування вперше?



Все залежить від формату першого тренування, адже Slow Fitness включає різні напрямки: силові, мобільність, функціональні заняття та відновлення.

Найчастіше клієнти дивуються, наскільки ефективним є повільний, контрольований темп, і як на перший погляд прості вправи виявляються досить складними та глибоко включають м’язи в роботу.



• Як часто ви змінюєте вправи у своїх програмах?



Базові вправи у тренуваннях – залишаються стабільно, але варіації, навантаження та комбінації регулярно змінюються, щоб тіло постійно отримувало новий стимул і не звикало до однотипної роботи.



• Як вам вдається зберігати різноманітність, не втрачаючи системності?



Різноманітність зберігається за рахунок варіацій базових рухів. Ми не «хаотично міняємо вправи», а працюємо в межах системи: змінюємо кут, темп, амплітуду, інвентар або акценти навантаження.



• На що ви робите найбільший акцент під час занять — техніка, відчуття м’язів, дихання?



Найбільший акцент – на техніці виконання, саме вона забезпечує безпеку та ефективність. Дихання також є ключовим елементом, адже допомагає краще контролювати рух, стабілізувати тіло та глибше залучати м’язи.



• Через який час зазвичай з’являється перший результат?



Результат з’явиться вже після першого заняття: покращиться настрій і самопочуття, з’явиться легкість у тілі, а згодом — покращаться постава, сила м’язів і загальна витривалість.



• Чи можна за допомогою Slow Fitness суттєво змінити фігуру?



Так, у комплексному підході зі збалансованим харчуванням і відновленням Slow Fitness дає помітні зміни у фігурі. Це не лише про поставу — це про сильніше, більш підтягнуте тіло, кращий м’язовий тонус і рельєф.





• Що для вас означає “усвідомлене тренування”?

Усвідомлене тренування для мене — це не лише про включення м’язів, а й про можливість «відключитися» від сьогодення та зосередитися на собі, адже в теперішній час – це спосіб розвантажити голову, повернути увагу в тіло і відчути момент тут і зараз.

• Чи можна сказати, що Slow Fitness — це більше про турботу про тіло, ніж про навантаження?

Так, Slow Fitness — це насамперед про усвідомлену турботу про тіло. Але ця турбота реалізується через правильне, дозоване навантаження, яке робить тіло сильнішим, здоровішим і функціональнішим, без перевантаження та ризику травм.

• Яку головну ідею ви хочете донести людям через цей підхід?

Головна ідея – навчитись «дружити» із своїм тілом. Зробити тіло в певній мірі достатньо стабільним, де потрібно – мобільним, зміцнити глибинну мускулатуру тіла. Це є – фундамент.

Спілкувалася Надія Греса