У Тернополі за 1,4 млн грн планують провести ексгумацію поховань на Микулинецькому кладовищі

У Тернополі оголосили тендер на проведення ексгумації поховань періоду Другої світової війни та повоєнного часу на території Микулинецького кладовища. Очікувана вартість робіт становить 1,4 млн грн.

Про це повідомляє видання «20 хвилин».

«Проведення ексгумації поховань періоду Другої світової війни та повоєнного періоду вул. Микулинецька» — новий тендер спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба».

Тендерні пропозиції прийматимуть до 18 червня, після чого мають визначити виконавця робіт. Ексгумацію планують провести на ділянці розміром 42 на 13 метрів, загальною площею 546 квадратних метрів.

«Проведення ексгумації останків із дотриманням чинного законодавства. Складання акту ексгумації з фотофіксацією. Затвердження акту ексгумації в Державної міжвідомчої комісії», – зазначено у тендерній документації.

Перелік робіт також передбачає складання програми та кошторисної документації для стаціонарних археологічних робіт. Очікувана вартість закупівлі становить 1,4 млн грн.

До слова, у 2023 році КП «Ритуальна служба» вже проводило закупівлю на ексгумацію поховань періоду Другої світової війни на території міського кладовища. Тоді договір на виконання робіт уклали на понад 1,08 млн грн. Крім того, того ж року на понад 1,26 млн грн уклали договір на демонтаж братської могили з пам’ятним знаком загиблим у Другій світовій війні.