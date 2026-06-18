На Тернопільщині за п’ять місяців перевірили понад 160 підприємств харчової галузі

У Тернопільській області фахівці Держпродспоживслужби від початку року провели 164 позапланові перевірки підприємств, що працюють у сфері виробництва та обігу харчових продуктів. За результатами контролю було видано 27 приписів щодо усунення виявлених порушень.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Наразі під державним наглядом перебуває понад 14,7 тисячі суб’єктів господарювання. Серед них — 79 м’ясопереробних потужностей, 12 молокопереробних підприємств та 4 рибопереробні підприємства.

За невиконання вимог законодавства та приписів посадових осіб і громадян притягнули до відповідальності. Загальна сума накладених штрафів перевищила 177 тисяч гривень.

Окрему увагу приділяють контролю за переміщенням тварин. Спільно з працівниками Національної поліції проведено 27 патрулювань, під час яких виявлено 19 порушень.

Також на забійних пунктах області ветеринарно-санітарний контроль пройшли понад 15 тисяч голів великої рогатої худоби, більше 10 тисяч свиней та понад 5,5 мільйона голів птиці.

Для недопущення поширення небезпечних захворювань тварин у регіоні відбулося 69 засідань державних надзвичайних протиепізоотичних комісій. На них ухвалювали рішення щодо профілактики та реагування на можливі епізоотичні загрози.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що одним із пріоритетів залишається не лише контроль, а й профілактична та консультаційна робота з бізнесом для забезпечення якості та безпечності продукції.