Дмитро Цицонь і Мирон Мрочок рятують культурну спадщину Бережанщини

На Бережанщині під час моніторингу об’єктів культурної спадщини фахівці Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини зустріли місцевих мешканців, які власноруч відновлюють та доглядають історичні пам’ятки.

У селі Підвисоке увагу дослідників привернув хрест, встановлений у 1902 році «на хвалу Божу». Як з’ясувалося, його відновив і постійно доглядає місцевий житель Дмитро Цицонь — нащадок українських переселенців з Лемківщини. Після пошкодження пам’ятки чоловік відремонтував хрест та поновив історичний напис.

Ще одна історія збереження культурної спадщини пов’язана із селом Куряни. Під час огляду давнього хреста над джерелом до фахівців підійшов Мирон Мрочок, який розповів історію пам’ятки. За його словами, хрест встановив його прадід на знак подяки Богові після щасливого повернення з Америки.

Коли пам’ятку було пошкоджено, чоловік взявся за її відновлення. Сьогодні він доглядає за хрестом та планує провести благоустрій території навколо нього.

Крім того, Мирон Мрочок долучався до відновлення пам’ятника святому Яну, який був демонтований у радянський період.

У Центрі охорони пам’яток наголошують, що саме завдяки таким небайдужим людям багато історичних об’єктів продовжують існувати та зберігати пам’ять про минуле краю для майбутніх поколінь.