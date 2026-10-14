Сергій Флеш заявив про обмеження швидкості Starlink для військових: це призвело до зриву місій

Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. За словами фахівця з радіотехнологій Сергія Флеша, обмеження стосується військового пакета послуг StarShield і становить 100 миль на годину — приблизно 161 км/год.

Про це Сергій Флеш повідомив у своєму дописі у Facebook.

За його словами, Сили оборони України не отримували попередження про запровадження обмеження, через що було зірвано низку місій.

Сергій Флеш також припустив, що рішення пов’язане з поточною політичною ситуацією.

Офіційного пояснення від SpaceX щодо причин запровадження обмежень у наведеному повідомленні немає.